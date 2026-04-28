米国防総省が北朝鮮、中国、ロシアの高度化するミサイル脅威に対抗するため、宇宙基盤の次世代防衛網「ゴールデンドーム（Golden Dome）」の構築が不可欠との立場を公式化した。マーク・バーコウィッツ米国防次官補（宇宙政策担当）は27日（現地時間）、上院軍事委員会の公聴会に提出した書面答弁で「競争国がミサイルおよび航空戦力を多角化・精巧化する中、米本土を保護するための包括的な次世代防衛体系の構築が急がれる」と明