タレント伊集院光（58）が27日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）のタモリ（80）をめぐる発言について私見を述べた。梶原は人気ユーチューバーヒカルの動画に出演。ヒカルが「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶原は同