【写真】嵐「Find The Answer」ジャケ写【動画】嵐「Find The Answer」MV 嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2018年2月21日リリースの「Find The Answer」のジャケット写真が公開された。 ■嵐「Find The Answer」のジャケ写公開 「Find The Answer」は、松本潤主演のドラマ『99.9-刑事専門弁護士- SEASON II』（TBS系 ）の主題歌。 投稿された通常版のジャケット（1枚目）で5人は、松本を中