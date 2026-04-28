『スパイダー・ノワール』5.27プライムビデオ独占配信 日本版本予告や場面写真も解禁
ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務めるPrime Original『スパイダー・ノワール』が、5月27日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。あわせて日本版本予告、キービジュアル、場面写真25点が解禁された。
【動画】『スパイダー・ノワール』本予告映像
本作は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズ。1930年代のニューヨークを舞台に、不運に見舞われたベテラン私立探偵ベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）が、個人的な悲劇をきっかけに自らの過去と向き合いながら、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿を描く。
また、視聴者が「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」の2種類から選択できる、新たな視聴体験を提供する。
かつてベン・ライリーは、“スパイダー”の名で知られる若きスーパーヒーローだった。エネルギーに満ちあふれ、ニューヨークの街を縦横無尽に駆け巡りながら、スリルを求めて悪と戦う日々を送っていた。当初は刺激的で楽しいものだったが、やがてヒーローとしての活動は重荷となり、ベンは疲弊し、冷めた見方をするようになる。そして、その魅力も色あせていった。
そんな中、心に深い傷を残す悲劇に見舞われたことで、彼はヒーローとしての人生に背を向ける。しかし、常識を超えた重大な事件と、ある特別な女性の存在が、この不遇の私立探偵に、ただの男としての仮面を脱ぎ捨てさせることになる。
主人公ベン・ライリーを演じるのは、『リービング・ラスベガス』でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、『ゴースト・ライダー』など数多くの主演作で知られるニコラス・ケイジ。本作がテレビシリーズ初主演となる。
さらに、『FARGO／ファーゴ』でエミー賞助演男優賞を受賞したラモーン・モリス、『罪人たち』『バビロン』のリー・ジュン・リー、カレン・ロドリゲス、エイブラハム・ポプーラ、ジャック・ヒューストン、ブレンダン・グリーソンらが出演する。
本作は、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが制作し、Prime Videoで独占配信される。『Fleabag フリーバッグ』でエミー賞を受賞したハリー・ブラッドビアが、最初の2エピソードの監督と製作総指揮を担当。『ザ・ロストシティ』『22ジャンプストリート』のオーレン・ウジエルと、『Marvel パニッシャー』『HANNIBAL／ハンニバル』のスティーヴ・ライトフットが、共同ショーランナーおよび製作総指揮を務める。
ウジエルとライトフットは、『スパイダーマン：スパイダーバース』でアカデミー賞を受賞したフィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカルのチームとともに本シリーズを開発。ロードとミラーは、自身の制作会社ロード・ミラーを通じて、アディティア・スード、ダン・シアとともに製作総指揮を務める。また、エイミー・パスカルもパスカル・ピクチャーズを通じて製作総指揮として参加。さらに、主演のニコラス・ケイジ、パブリナ・ハトウピスも製作総指揮に名を連ねている。
Prime Original『スパイダー・ノワール』は、5月27日よりPrime Videoにて独占配信。
【動画】『スパイダー・ノワール』本予告映像
本作は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズ。1930年代のニューヨークを舞台に、不運に見舞われたベテラン私立探偵ベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）が、個人的な悲劇をきっかけに自らの過去と向き合いながら、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿を描く。
かつてベン・ライリーは、“スパイダー”の名で知られる若きスーパーヒーローだった。エネルギーに満ちあふれ、ニューヨークの街を縦横無尽に駆け巡りながら、スリルを求めて悪と戦う日々を送っていた。当初は刺激的で楽しいものだったが、やがてヒーローとしての活動は重荷となり、ベンは疲弊し、冷めた見方をするようになる。そして、その魅力も色あせていった。
そんな中、心に深い傷を残す悲劇に見舞われたことで、彼はヒーローとしての人生に背を向ける。しかし、常識を超えた重大な事件と、ある特別な女性の存在が、この不遇の私立探偵に、ただの男としての仮面を脱ぎ捨てさせることになる。
主人公ベン・ライリーを演じるのは、『リービング・ラスベガス』でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、『ゴースト・ライダー』など数多くの主演作で知られるニコラス・ケイジ。本作がテレビシリーズ初主演となる。
さらに、『FARGO／ファーゴ』でエミー賞助演男優賞を受賞したラモーン・モリス、『罪人たち』『バビロン』のリー・ジュン・リー、カレン・ロドリゲス、エイブラハム・ポプーラ、ジャック・ヒューストン、ブレンダン・グリーソンらが出演する。
本作は、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが制作し、Prime Videoで独占配信される。『Fleabag フリーバッグ』でエミー賞を受賞したハリー・ブラッドビアが、最初の2エピソードの監督と製作総指揮を担当。『ザ・ロストシティ』『22ジャンプストリート』のオーレン・ウジエルと、『Marvel パニッシャー』『HANNIBAL／ハンニバル』のスティーヴ・ライトフットが、共同ショーランナーおよび製作総指揮を務める。
ウジエルとライトフットは、『スパイダーマン：スパイダーバース』でアカデミー賞を受賞したフィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカルのチームとともに本シリーズを開発。ロードとミラーは、自身の制作会社ロード・ミラーを通じて、アディティア・スード、ダン・シアとともに製作総指揮を務める。また、エイミー・パスカルもパスカル・ピクチャーズを通じて製作総指揮として参加。さらに、主演のニコラス・ケイジ、パブリナ・ハトウピスも製作総指揮に名を連ねている。
Prime Original『スパイダー・ノワール』は、5月27日よりPrime Videoにて独占配信。