セリエA 25/26の第34節 ラツィオとウディネーゼの試合が、4月28日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ブレ・ディア（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはイドリサ・ゲイ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。 18分に試合が動く