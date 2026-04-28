◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断アドマイヤテラはひと目でステイヤーと分かる体形です。頭から首、キ甲、背中、腰、尻…。どこを見ても余裕のあるつくり。大きなストライドをつくる肩の傾斜も長距離仕様です。加齢とともに芦毛の被毛は白さを増していますが。毛ヅヤは抜群。芦毛がこれほど輝くのは体調が良い証拠です。腹周りも適度に引き締まっている。仕上がりも申し分ありません。その半面、立ち姿には力みが感じられます