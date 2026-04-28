阪神・ラグズデールが、5月4日の中日戦で1軍デビューする可能性が高まった。この日は甲子園での投手指名練習に参加。キャッチボールやランメニューで調整を行い「投げるチャンスをいただけたら、そこでしっかりと結果を残せるように頑張りたいと思います」と言葉に力を込めた。今季のファーム・リーグでは4試合登板で1敗、防御率2・29。17四死球と制球に課題を残すものの、助っ人右腕は「しっかり調整したい」と冷静に見据えた