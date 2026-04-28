サッカー女子ＷＥリーグの日テレ東京Ｖは２７日、２０１１年Ｗ杯ドイツ大会優勝メンバーのＤＦ岩清水梓（３９）が今季限りで引退すると発表した。都内で取材に応じた岩清水は「やり切った」とすっきりした表情で語った。日本代表として１２２試合、国内リーグ３１３試合に出場したレジェンドが２４年の現役生活に別れを告げた。１１年のＷ杯ではセンターバックで６試合に出場し、優勝に貢献。かけがえのない思い出として刻まれ