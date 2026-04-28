サッカー女子ＷＥリーグの日テレ東京Ｖは２７日、２０１１年Ｗ杯ドイツ大会優勝メンバーのＤＦ岩清水梓（３９）が今季限りで引退すると発表した。都内で取材に応じた岩清水は「やり切った」とすっきりした表情で語った。

日本代表として１２２試合、国内リーグ３１３試合に出場したレジェンドが２４年の現役生活に別れを告げた。１１年のＷ杯ではセンターバックで６試合に出場し、優勝に貢献。かけがえのない思い出として刻まれている。

現役ベストプレーを問われると「代名詞。レッドカードでしょ」と苦笑い。Ｗ杯決勝の米国戦、２−２の試合終了間際に相手の独走を止めるため、ペナルティーエリア直前で後方からタックル。「いつも通り（ボールを）取りに行った。今考えたらギョッとする」というが、捨て身の一発退場がその後のＰＫ戦、歓喜の瞬間につながったのは語り草だ。

２０年３月に第１子を出産。その後、母親としてピッチに戻った。引退後は指導者の道にも関心があるが「子どもの成長がみたい」と、しばらくは育児を優先する方向性を示した。

◇岩清水 梓（いわしみず・あずさ）１９８６年１０月１４日、岩手県滝沢市出身。日テレ東京Ｖの下部組織を経て、２００３年から同クラブのトップチーム一筋で２４年間プレーした。なでしこリーグ２８７試合２１得点。ベストイレブン１３回。ＷＥリーグ２６試合０得点。２０１１年Ｗ杯ドイツ大会優勝メンバーで、１９年には「なでしこジャパン」として国民栄誉賞を受賞した。２０年に第１子となる男児を出産し、翌年復帰。１６３センチ、５７キロ。