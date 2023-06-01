【Amazon：REGZA ゲーミングモニター】 期間：4月28日0時～5月11日23時59分 27インチゲーミングモニター「RM-G276N」 Amazonにて、REGZAのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は5月11日23時59分まで。 今回、WQHD（2,560×1,440）解像度で、最大リフレッシュレート240Hzに対応するFast IPSパネルを搭載した27インチモデル