27インチゲーミングモニター「RM-G276N」

Amazonにて、REGZAのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は5月11日23時59分まで。

今回、WQHD（2,560×1,440）解像度で、最大リフレッシュレート240Hzに対応するFast IPSパネルを搭載した27インチモデル「RM-G276N」やフルHD（1,920×1,080）解像度で、最大リフレッシュレート180Hzに対応する広視野角のFast IPSパネルを搭載した23.8インチモデル「RM-G245N」がラインナップ。どちらもカプコンのハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」推奨の高画質を実現する。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

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