新書館は、荒川弘のエッセイ・コミック『百姓貴族』最新9巻を2026年4月24日(金)に発売。これを記念し、4月27日(月)より、西武鉄道池袋線池袋駅にフラッグ広告を掲出した。荒川弘『百姓貴族(9)』(新書館)○特濃☆農家エッセイ・コミック『百姓貴族』最新9巻シリーズ累計520万部突破の、人気マンガ家・荒川弘による特濃☆農家エッセイ・コミック『百姓貴族』(隔月刊誌『WINGS-ウィングス-』連載中)。ファン待望の最新9巻が2026年4月2