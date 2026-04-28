■フィギュアスケートペア 三浦璃来&木原龍一 引退会見（28日、東京都内）ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと、三浦璃来（24、木下グループ）と木原龍一（33、木下グループ）が28日、引退会見に臨んだ。冒頭から涙を流した木原に三浦は「泣かないで」と笑顔を向けた。純白のスーツに身を包んだ三浦は「私達は結成当初からたくさんの方に支えていただき、これまで走