都内のコンビニから高級シャンパンなどを盗んだとして、男女4人が逮捕されました。4人は同じアイドルのファンクラブで知り合ったということです。窃盗の疑いで逮捕されたのは、無職の飯塚晃生容疑者（23）ら男女4人です。飯塚容疑者らは今年1月、東京・千代田区のコンビニで高級シャンパンなど、あわせておよそ2万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、4人は同じアイドルのファンクラブの会員同士で、互いに顔