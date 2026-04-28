２８日午前１時５分頃、山梨県山中湖村山中の国道１３８号で、緊急走行中の救急車が道路脇から飛び出してきたシカと衝突した。救急車は要請を受け、村内に滞在していた６０歳代女性のもとへ向かっていたが、事故により右前方のライトが破損したため、別の救急車が女性を搬送した。搬送が１５分ほど遅れたが、女性は病院で治療を受け、軽症だったという。県警富士吉田署の発表などによると、現場は山中湖畔を走る国道。シカは事