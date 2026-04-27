プロ野球・阪神が、5月15日〜17日の試合で行われる「TORACO DAY」の当日イベントについて発表。選手の等身大パネルなどが登場します。甲子園球場外周ミズノスクエアでは、時間帯で変わる「選手フォトパネルブース」が登場。複数選手が映った等身大パネルが置かれ、一緒に写真を撮ることができるといいます。さらに阪神甲子園球場外周のメモリアルウォールもTORACO仕様に変化。選手たちがカラフルでポップに彩られた「ハチャメチャ