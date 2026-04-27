プロ野球・阪神が、5月15日〜17日の試合で行われる「TORACO DAY」の当日イベントについて発表。選手の等身大パネルなどが登場します。

甲子園球場外周ミズノスクエアでは、時間帯で変わる「選手フォトパネルブース」が登場。複数選手が映った等身大パネルが置かれ、一緒に写真を撮ることができるといいます。さらに阪神甲子園球場外周のメモリアルウォールもTORACO仕様に変化。選手たちがカラフルでポップに彩られた「ハチャメチャかわいい」姿でファンを迎えます。

その他にも、試合中の選手紹介ビジョンが特別仕様になったり、「TORACOヘアアレンジブース」「TORACO占い」が登場するなど、様々なイベントを実施予定。ファンを楽しませます。

▼「選手フォトパネルブース」のパネル設置予定時間

▽5月15日(金)

14:00頃〜15:15頃まで

第1グループ：伊原投手、前川選手、森下選手、小幡選手

第2グループ：中川選手、熊谷選手、佐藤選手

15:30頃〜16:45頃まで

第3グループ：伊藤(将)投手、糸原選手、近本選手、木浪選手

第4グループ：及川投手、湯浅投手、大竹投手、桐敷投手

17:00頃〜18:15頃まで

第5グループ：門別投手、岩崎投手、才木投手、村上投手

第6グループ：大山選手、中野選手、郄寺選手

▽5月16日(土) ・17日(日)10:00頃〜11:15頃まで第1グループ：伊原投手、前川選手、森下選手、小幡選手第2グループ：中川選手、熊谷選手、佐藤選手11:30頃〜12:45頃まで第3グループ：伊藤(将)投手、糸原選手、近本選手、木浪選手第4グループ：及川投手、湯浅投手、大竹投手、桐敷投手13:00頃〜14:15頃まで第5グループ：門別投手、岩崎投手、才木投手、村上投手第6グループ：大山選手、中野選手、郄寺選手