今でも結構厚いなと思うんだけど。

今秋登場が期待されているiPhone 18 Proシリーズ。まだまだその日は先ですけど、早くもさまざまな方面から、その仕様に関しての噂が聞こえています（噂まとめはこちら）。

そして、早くもiPhone 18 Pro Maxのダミーモデル（と主張するモノ）の写真も登場。iPhone 17 Pro Maxのダミーモデルとの比較画像がXにポストされています。

iPhone 17 Pro Max dummy vs iPhone 18 Pro Max dummy



Spot the difference https://t.co/HdQR3j9lJF pic.twitter.com/TsBn3irwRY - Vadim Yuryev (@VadimYuryev) April 22, 2026

投稿主は、テック系YouTubeチャンネルMax TechのVadim Yuryev氏。

見た感じ、iPhone 17 Pro Maxとデザインは同じですかね。大きな変更は見当たりません。…が、どうやらカメラ部の厚みは増えるみたいなんです。

Vadim Yuryev氏は別のポストで、詳細なサイズも報告しています。それによると、

・カメラの台座部の全厚： iPhone 17 Pro Max: 11.23mm iPhone 18 Pro Max: 11.54mm ・カメラの出っ張りまでの全厚： iPhone 17 Pro Max: 12.92mm iPhone 18 Pro Max: 13.77mm

とのこと。

iPhone 17 Pro Maxもカメラ部はだいぶ厚みがあるなぁ…って使ってて思うんですけど、カメラの出っ張りの総厚みは0.85mmの増加。これは感触として伝わりそうな差ですね…。

これまでの噂によると、iPhone 18 Proシリーズは可変式の絞りを搭載するみたいな話がありまして、表現力向上が期待されています。

その性能のアップは嬉しい。でも、さらに分厚くなるのは好き嫌いがちょっと分かれそうな予感もするんですよね。

まぁ、Proシリーズはプロ向け特化モデルですから、正当な進化といえばそうなんだけどね。

Source: X