（高山 基彦 アナウンサー）「今、熱海富士関が会見場に入ってきました。集まった多くの報道陣がフラッシュをたきます。1930年以来の快挙、関脇昇進を果たしました熱海富士関。少し緊張感が感じられる引き締まった表情です」5月10日に初日を迎える大相撲夏場所の番付が発表され、静岡･熱海市出身の熱海富士が関脇に昇進しました。静岡県勢で関脇に昇進したのは、1930年夏場所の「天竜」以来、96年ぶりの快挙です。（新関脇