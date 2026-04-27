災害時の復興支援など強靭な社会づくりに貢献したとして表彰を受けた山形県東根市の企業が、きょう、市役所を表敬訪問しました。 【写真を見る】強靭な社会づくりに貢献東根市の企業が市役所を表敬訪問（山形） 市役所を訪れたのは、東根市に本社を置くアイジー工業です。アイジー工業では、金属を用いた屋根材の研究開発などを行っています。 「スーパーガルテクトシリーズ」と呼ばれる屋根材