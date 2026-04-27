福留氏は日米通算2000本安打も達成している（C）産経新聞社最近では日本人選手も多く海を渡る中で、メジャーの年俸事情に注目が集まる機会も増えてきた。中日、カブス、阪神などで活躍した福留孝介さんは4月25日放送の「ジャンクSPORTS」（フジテレビ系列）に出演。その中でメジャーに挑戦した経緯とともに、驚愕のメジャー年俸事情を明かすシーンがあった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る