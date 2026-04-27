北海道旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして任意の聴取を受けている男性職員が、４月に入ってから「妻は東京に行ったからいない」などと周囲に説明していたことがわかりました。警察から任意の事情聴取を受けているのは、旭山動物園に勤める３０代の男性職員です。捜査関係者によりますと、この職員は「旭山動物園の焼却炉に３０代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話しをしているということです。また、妻の殺害につ