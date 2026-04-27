大阪で10月開催予定のディープテックの国際イベント「Global Startup EXPO 2026」の企画・運営業務について、ソニーネットワークコミュニケーションズが、博報堂や博報堂プロダクツ、日本総合研究所と共同実施することを発表した。ソニーネットワークコミュニケーションズが4月27日に発表したもの。大阪府が2月に募集した「2026年度スタートアップ活躍促進事業(グローバルスタートアップイベントの開催)」において、同社と博報堂、