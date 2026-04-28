アメリカのトランプ大統領は27日、戦闘終結に向けたイランからの新たな提案について、安全保障を担当する幹部と協議しました。アメリカメディアは、イランがホルムズ海峡の開放を実現した後に、核開発問題を協議する新たな提案を行ったと伝えています。ホワイトハウスのレビット報道官は27日の会見で、イランから新たな提案があったことを認め、トランプ大統領が27日、安全保障を担当する幹部と協議したことを明らかにしました。一