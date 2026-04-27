フレッシュネスバーガー公式X（旧Twitter）は4月27日に投稿を更新。楽天モバイル最強パーク宮城内店舗でのホットドッグの焼き加減の状態について、お詫びを発表しました。【投稿】フレッシュネスバーガーのお詫び「調理工程・品質基準・現場対応の見直しを進め」同アカウントは「【お詫び】楽天モバイル最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけしましたことを心