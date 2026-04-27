警察から情報が洩れてこない京都府南丹市の園部小学校に通う安達結希くん（11）が遺体で見つかった『京都小６事件』で、京都府警が慎重に捜査を進めている。結希くんの遺体を遺棄した疑いで逮捕されたのは、義父の安達優季容疑者（37）。警察の調べに結希くん殺害についても関与を認めている。結希くんは３月23日朝、容疑者の車で小学校に向かったものの、その後、行方不明となった。現地取材するテレビ局関係者の話。「当初は地元