「令和の虎ＥＸＰＯ２０２６」が２６日、東京国際フォーラムで開かれ、実業家の三崎優太氏がドバシー（土橋和貴）氏と一触即発の事態に陥った。「令和の虎」で長く虎として活動した三崎氏は「ビジネスメディアのあり方」をテーマに令和の虎・三銃士（関口ケント氏、ドバシー氏、にしけん氏）とのトークイベントが行われた。ところが、５分遅れ、「時間、間違えました」と釈明した三崎氏に対し、「謝れよ」とかみついたのはドバシ