生春巻きだけじゃない！余りがちなライスペーパー活用レシピ 水で戻すだけで手軽に使えて、低カロリーが魅力の「ライスペーパー」。しかし、生春巻きの他に使い道がなくて、気づいたらキッチンに眠ってる……なんてことも。 今回は、そんなライスペーパーをなんと“わらび餅”にアレンジ！気になるレシピを、クックパッドニュース編集部が実際に試してみました。 【材料】（1人分 4個）ライスペーパー…4枚◎きな粉…大さじ