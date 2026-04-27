余ったライスペーパー救済に！材料4つで簡単もちもち「わらび餅」を作ってみた

生春巻きだけじゃない！余りがちなライスペーパー活用レシピ

水で戻すだけで手軽に使えて、低カロリーが魅力の「ライスペーパー」。しかし、生春巻きの他に使い道がなくて、気づいたらキッチンに眠ってる……なんてことも。

今回は、そんなライスペーパーをなんと“わらび餅”にアレンジ！気になるレシピを、クックパッドニュース編集部が実際に試してみました。





【材料】（1人分 4個）



ライスペーパー…4枚





◎きな粉…大さじ3◎砂糖…大さじ1◎塩…ひとつまみ

材料4つであっという間に完成！

1. ライスペーパーを水で戻し、好きな形に畳んでお皿に盛ります。





2. ◎を振りかけたら完成です！





今回はライスペーパーを三角に畳んでみたので、生八ツ橋のような見た目に。たっぷりとかかったきな粉で彩りも華やかになり、食べる前から期待が高まります……！

さっそく食べてみました





本物のわらび餅のようなとろりとした粘り気はありませんが、その分しっかりとした弾力があり、もちもちとした食感を楽しめます。

ライスペーパーといえば、春巻きなどの料理に使うイメージがあったのですが、スイーツにしてもこんなにおいしく食べられるのは意外な発見でした。きな粉と砂糖の甘じょっぱさが絶妙にマッチしていて、何度でも食べたくなる味わいです。

アレンジも自在！ 新感覚のライスペーパースイーツ

今回は1人分でライスペーパーを4枚使用しましたが、ぺろっと完食してしまいました。ヘルシーなのに満足感があるので、ダイエット中のおやつにもおすすめです。

黒蜜をかけたり、あんこと合わせたりとアレンジも自在なので、飽きのこないおいしさが楽しめます。

余ったライスペーパーを消費したい時や罪悪感なくおやつを食べたい時に、ぜひ作ってみてくださいね。