フリーアナウンサーの中川安奈さんが26日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。【写真を見る】【 中川安奈 】 「コーディネートを考えるとき、基本的にボトムスはジーンズで想定」「おきにいり」ミリタリー風ベストとジーンズのコーデでスマイル中川安奈さんは「コーディネートを考えるとき、基本的にボトムスはジーンズで想定しているのですがこのミリタリー風のベストはまさにその考えのもとゲットし