資産運用を始める際、「どこで口座を開くか」で意見が分かれることがあります。例えば、安心感のある銀行でNISAを始めたい人と、信託報酬の安いネット証券を選びたい人で対立するケースもあるでしょう。 「信託報酬はそんなに変わらないのでは？」と思うかもしれませんが、実はわずかな差でも長期的には大きな違いになることがあります。本記事では、信託報酬の基本的な考え方と、0.5％の差が20年後の資産にどのくら