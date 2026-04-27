【ルビー 猫メイドver.】 予約期間：8月31日23時59分まで 2027年5月 発売予定 価格 通常版、限定版：21,450円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ルビー 猫メイドver.」を2027年5月に発売する。予約期間は8月31日23時59分まで。価格は通常版、限定版ともに21,450円。 本製品は、TVアニメ「【推しの子】」より、「ルビー」の猫メイ