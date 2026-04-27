家族でサンリオピューロランドを楽しむ時間は、子どもはもちろん親にとってもかけがえのない思い出になります。しかし、毎回パスポート代を支払うとなると、家計への負担が気になるところです。優待券を手に入れるために、サンリオの株を保有して株主になる選択肢を検討している人もいるのではないでしょうか。 本記事では優待内容だけでなく、配当金や10年保有した場合の資産推移なども踏まえた総合的なメリッ