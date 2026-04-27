巨人の戸郷翔征投手（２６）が、ジャイアンツ球場で投手練習に参加した。前日２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）の試合後、阿部監督が「たぶん９連戦のどこかで入れると思います」と、２８日から始まる９連戦中の登板を示唆。１軍投手陣がローテ通り中６日で回れば、右腕の登板は５月４日のヤクルト戦（東京ドーム）が濃厚となる。それを受け「まだ投げていないので何も言えないですけど、１軍に復帰していい試合を（つくりたい）。み