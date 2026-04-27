「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」（350ml 缶、500ml缶）サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」を4月28日から数量限定発売する。同商品は、果実の美味しさを丁寧に引き出した“まるごとレモンエキス”と“混濁レモン果汁”を使用することで、「濃いめのレモンサワー」を超えたもっと濃いレモン味が特長の商品になっている。パッケージは、