死球で交代したマンシー【MLB】ブルワーズ 5ー1 ドジャース（日本時間23日・ミルウォーキー）ドジャースのマックス・マンシー内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦で右手首付近に死球を受けて交代。ロッカールームでは右手にアイシングを巻いており状態が心配されたが、デーブ・ロバーツ監督はX検査の結果は「ネガティブだった」と、軽傷を説明した。8回、ブルワーズの左腕アシュビーの95.5マイル（約153.6キロ