人気レースクイーンの霧島聖子（34）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスでの見返りショットを披露した。「SUPERFORMULARd.3九州大会2日間お疲れ様でした雨の中迎えた決勝レースですが、SCスタート後ほどなく赤旗中断となり残念ながら天候不良のためそのまま中止となりました」と報告。ミニスカ・コスでの見返りショットなどをアップし「現地に駆けつけ応援下さった皆様本当にありがとうござ