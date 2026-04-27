人気レースクイーンの霧島聖子（34）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスでの見返りショットを披露した。

「SUPER FORMULA Rd.3九州大会 2日間お疲れ様でした 雨の中迎えた決勝レースですが、SCスタート後ほどなく赤旗中断となり残念ながら天候不良のためそのまま中止となりました」と報告。

ミニスカ・コスでの見返りショットなどをアップし「現地に駆けつけ応援下さった皆様 本当にありがとうございました！！次戦鈴鹿は2日間晴れてほしい…！引き続きKCMGへのご声援お願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗」「いつもとても美しいです」「可愛いですね」「美ヒップ素敵です」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。