新潟県内では魚沼市や長岡市で林野火災が相次いでいます。新潟県魚沼市赤土のスキー場跡地では26日午前10時半ごろ、出火が確認されました。消防車両が出動し上空からも消火活動にあたりました。ケガ人や住宅への延焼は確認されていません。長岡市山古志地区でも林野火災が発生しています。この火事で70代の男性がひじや足の裏、顔などにやけどを負い、ドクターヘリで救急搬送されました。新潟県内では22の市町村で「林野火災注意報