◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）阪神は26日、近本光司外野手（31）が試合後に兵庫県内の病院を受診し、「左手首の骨折」と診断されたことを発表した。近本は26日の広島戦に「1番・中堅」で先発出場。8回2死の打席で広島の左腕・高の151キロ直球が左手首に直撃し、その場に倒れ込んだ。トレーナーとともにベンチへ下がったが、そのまま途中交代。悲鳴に包まれた甲子園は騒然となった。試合中に病院へ