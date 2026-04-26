◇パ・リーグ西武3―0楽天（2026年4月26日楽天モバイル）“幸運のハト効果”で西武が2連勝を飾った。0―0の延長10回2死二塁の場面で一塁付近にハトが突如飛来した。なかなか飛び立とうとせず、楽天・黒川はたまらずタイムを要求。これで3番手・加治屋の集中が途切れたのか、古賀に四球を与えると渡部が左前打を放って2死満塁。カナリオの左前2点適時打で西武が先制した。西口監督は「あまり経験はないけど、幸運を運ん