男子バスケットボールB3リーグ徳島ガンバロウズはレギュラーシーズン上位8チームで争うプレーオフで東京ユナイテッドに敗れました。プレーオフ準々決勝ガンバロウズは26日、1勝1敗で迎えた東京ユナイテッドとの第3戦に58対75で敗れました。