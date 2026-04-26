女優の近野成美が２６日、自身のインスタグラムを更新し、結婚と第１子出産を報告した。「私ごとで恐縮ではございますが、数年前に結婚いたしましたここ数年は表立った活動を行っておらず、少し気恥ずかしさもあり、こちらでのご報告は控えておりました」と公表。「お会いできた方にのみ直接お伝えしておりましたが、驚かせてしまった方がいらっしゃいましたら申し訳ありませんこの度、生活環境にも変化がありましたの