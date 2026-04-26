女優の近野成美が２６日、自身のインスタグラムを更新し、結婚と第１子出産を報告した。

「私ごとで恐縮ではございますが、数年前に結婚いたしました ここ数年は表立った活動を行っておらず、少し気恥ずかしさもあり、こちらでのご報告は控えておりました」と公表。

「お会いできた方にのみ直接お伝えしておりましたが、驚かせてしまった方がいらっしゃいましたら申し訳ありません この度、生活環境にも変化がありましたので、改めてご報告させていただきます」と説明した。

さらに連続投稿で「この度、第一子となる女の子が誕生いたしました 少し早産での出産となりましたが、小さな体で子猫のような声をあげて一生懸命に泣き、まっすぐ私の目を見つめてくれた瞬間、『この子を守っていくんだ」と強く感じました』とつづり、赤ちゃんの写真をアップ。

「大変なことも多かった妊娠期間でしたが、それ以上にかけがえのない幸せな時間でもありました。この子も大きくなろうと一生懸命頑張ってくれていたんだと思うと、思わず涙が溢れました」と明かし、「たくさんの奇跡を経て私たちのもとに来てくれたこと、そして生まれてきてくれたことに、心から感謝しています」と喜びをつづった。

「これから、この世界にある素敵な景色を一緒にたくさん見ていけたら嬉しいです。どうぞよろしくね また、職場や周りの皆様には、妊娠中から温かく見守っていただき、本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします」と伝えた。

近野は２００２年４月から０３年３月にテレビ東京系「おはスタ」おはガールのレギュラーを務めた。その後はアイドルや女優として活動し、０６年の映画「エコエコアザラク Ｒ‐ｐａｇｅ／Ｂ‐ｐａｇｅ」に主演。照明器具、住宅・店舗の照明計画をプランニングするライティングプランナー資格２級や２級建築士を取得している。