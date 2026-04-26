2024年育成ドラフト4位で入団西武は26日、佐藤爽投手を支配下選手として契約することを発表した。前日25日に本人に伝え、30日に契約を締結する予定となっている。佐藤は2024年育成ドラフト4位で入団。今季2軍で5試合（うち先発4試合）に登板し、3勝0敗と負けなし。26回1/3を投げて防御率1.37と安定した投球を続けていた。シーズン開幕直後の4月に加わる“新戦力”。先発としての活躍も期待される23歳左腕にとってはうれしい