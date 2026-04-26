ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと、歌手で俳優の増田惠子（68）が22日、自身のインスタグラムを更新。「我が家のベランダでは、今春初咲きの薄いピンクの薔薇が咲きました」とうれしそうに明かし、春らしい華やかな自宅のガーデニング写真を披露した。【写真】「可愛い色の薔薇」「めっちゃ綺麗」春バラ咲く自宅ガーデニング披露の増田惠子SNSではたびたび、ベランダの草花の様子を伝えている増田。現在は春バラが見頃を