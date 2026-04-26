“ケイちゃん”増田惠子、春バラ咲く自宅ガーデニングを披露「可愛い色の薔薇」「めっちゃ綺麗」
ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと、歌手で俳優の増田惠子（68）が22日、自身のインスタグラムを更新。「我が家のベランダでは、今春初咲きの薄いピンクの薔薇が咲きました」とうれしそうに明かし、春らしい華やかな自宅のガーデニング写真を披露した。
【写真】「可愛い色の薔薇」「めっちゃ綺麗」春バラ咲く自宅ガーデニング披露の増田惠子
SNSではたびたび、ベランダの草花の様子を伝えている増田。現在は春バラが見頃を迎えているようで「今年は、剪定のチャンスを逃してしまったので，例年より少し小ちゃい気がするけど、透明感と香りはいつもとおんなじ！凛とした姿が、美しいです」と可憐に咲くバラを披露した。
投稿では「これから次々と咲いてくれるので、写メになりますが楽しんで下さいな」ともつづり、今後もベランダの様子をレポートしていくことを示唆していた。
コメント欄には「きれいですね」「咲きましたね 可愛い色の薔薇」「めっちゃ綺麗」との声が寄せられている。
【写真】「可愛い色の薔薇」「めっちゃ綺麗」春バラ咲く自宅ガーデニング披露の増田惠子
SNSではたびたび、ベランダの草花の様子を伝えている増田。現在は春バラが見頃を迎えているようで「今年は、剪定のチャンスを逃してしまったので，例年より少し小ちゃい気がするけど、透明感と香りはいつもとおんなじ！凛とした姿が、美しいです」と可憐に咲くバラを披露した。
投稿では「これから次々と咲いてくれるので、写メになりますが楽しんで下さいな」ともつづり、今後もベランダの様子をレポートしていくことを示唆していた。
コメント欄には「きれいですね」「咲きましたね 可愛い色の薔薇」「めっちゃ綺麗」との声が寄せられている。