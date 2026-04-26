元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚を発表した人気ユーチューバー・てんちむが、美素肌全開の水着ショットを披露し話題を呼んでいる。てんちむは２６日までに、自身のインスタグラムを更新し、白ビキニ姿に麦わら帽子を合わせてポーズを取る様子や、プールに入って食事を楽しむ証すなどをアップした。この投稿には「てんちむ様お綺麗すぎます」「見てるこちらにも幸せが溢れます」「眼福」「可愛いすぎる」など