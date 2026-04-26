◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）とカブス・鈴木誠也外野手（３１）が２５日（日本時間２６日）、試合前練習中に約５分間談笑した。外野でお互いを見つけた２人は笑顔で小走りで近づき、誠也が両手を広げるようにして山本とハグを交わした。２人は１９年プレミア１２、２１年東京五輪、今年３月のワールド・ベースボール・ク