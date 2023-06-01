プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第5節 ゲンクとスタンダールの試合が、4月26日01:15にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、ノア・スタンバーグ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはトビアス・モール（MF）、ラフィキ・サイード（FW）、アドナネ・アビド（FW）